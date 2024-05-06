Агент Тюкавина сравнил матч «Динамо» и «Сочи» с играми чемпионата Англии

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, в разговоре с «СЭ» оценил победу бело-голубых над «Сочи» в матче 27-го тура РПЛ (3:2).

«Такой футбол запоминается надолго, он украшает чемпионат. Мы привыкли к подобным результатам в Англии. А тут и в РПЛ то же самое случилось. Нервы? Это футбол. Костя правильно сказал: команда играла до конца», — заявил Сафонов «СЭ».

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. На первой строчке располагается «Зенит» (50), опережая бело-голубых по дополнительным показателям и имея матч в запасе. Вторым идет «Краснодар» (50).