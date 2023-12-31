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Сегодня, 12:40

Агент Барриоса: «У Вильмара есть предложения от других клубов. Но следующий год он проведет в «Зените»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо рассказал «СЭ» о будущем футболиста.

«У Барриоса есть предложения от других клубов. Но следующий год он проведет в «Зените». Лучшие игроки и победители, такие как Вильмар, всегда привлекают внимание и получают предложения от многих клубов», — сказал Поссо «СЭ».

Ранее агент полузащитника опроверг «СЭ» информацию об интересе к игроку со стороны «Бока Хуниорс».

В этом сезоне Барриос провел 21 матч за «Зенит», в которых отметился двумя результативными передачами.

Вильмар Барриос
ФК Зенит
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