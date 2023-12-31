Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:45

Орешкин назвал самые впечатляющие рекорды Акинфеева

Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Председатель правления ПФК ЦСКА Максим Орешкин в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» ответил на вопрос о том, какие рекорды голкипера армейцев он считает самыми впечатляющими.

«Это, конечно, количество матчей, проведенных за ЦСКА, — сказал Орешкин. — Потому что это гигантское количество матчей. Это то, что останется на долгое-долгое время. Вряд ли когда-либо в ближайшее время кто-то сможет приблизиться к этому показателю. Ну и количество сухих матчей, это с точки зрения именно вратарской работы. Мне кажется, эти два рекорда — они такие самые важные, самые главные».

Акинфеев провел 757 матчей за ЦСКА и 111 игр за сборную России. На счету голкипера 315 сухих матчей за клуб и 48 — за сборную.

В уходящем году на «СЭ» и YouTube-канале «Вышли!» был опубликован документальный сериал, посвященный жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон».

Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
Максим Орешкин
1
0
Читайте также
«Я бы сделал Кокорина лучшим футболистом России». Он тренировал Роналдо, «Зенит» и выиграл 35 трофеев
Топ-10 главных скандалов 2023 года в футболе
ВС России поразили на Украине филиал центра управления космическими средствами
ВС РФ в ответ на удар по Белгороду поразили центры принятия решений ВСУ в Харькове
Глава МИД Аргентины объяснила отказ от вступления в БРИКС
Шольц в новогоднем обращении упомянул Украину и газ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Агент Барриоса: «У Вильмара есть предложения от других клубов. Но следующий год он проведет в «Зените»

Магкеев — о Дзюбе, которые спел песню про «Зенит»: «Он сам отдает себе отчет в том, что делает»