Агент Яннулиса заявил, что два клуба РПЛ интересовались игроком

Футбольный агент Василис Панагиотакис рассказал, что защитником «Норвич Сити» Димитрисом Яннулисом интересовались два больших клуба из России.

«Как я и говорил, летом Яннулис готов перейти в Россию. Однако пока слишком рано для конкретных предложений или же предметных переговоров. Если что-то и начнется, то уже после 20 июня. Но могу сказать, что два российских топ-клуба выходили со мной на связь», — приводит слова Панагиотакиса «РБ Спорт».

Некоторое время назад 27-летним защитником «Норвича» Димитрисом Яннулисом интересовались московские «Спартак» и «Динамо».

В нынешнем сезоне Димитрис Яннулис провел 15 матчей в составе «Норвича». Портал Transfermarkt оценивает стоимость грека в 4 миллиона евро.