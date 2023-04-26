Агент Щенникова: «Не намерен ли Георгий завершать карьеру? Думаю, что у него еще хватит сил поиграть»

Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы защитника ЦСКА Георгия Щенникова, ответил на вопрос «СЭ» о будущем футболиста.

«У нас были разговоры и обсуждения. Это решение ЦСКА. Здесь не могу возразить. Это прямые работодатели. Не намерен ли Георгий завершать карьеру? Ему только 31 год. Думаю, что время покажет. Сейчас у него травм нет. Думаю, что у него еще хватит сил поиграть», — сказал Пушкин «СЭ».

31-летний защитник является воспитанником ЦСКА, за основную команду выступает с 2009 года.