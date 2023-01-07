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Сегодня, 13:29

Агент Хаджикадунича: «Деннис не вернулся в «Ростов» после окончания аренды»

Мария Гусева
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Валид Фаур, агент защитника «Ростова» Денниса Хаджикадунича, сообщил, что игрок не вернулся в российский клуб по окончании аренды в шведском «Мальме».

«Деннис не вернулся в «Ростов» после окончания аренды. Где он продолжит свою карьеру, пока непонятно», — цитирует Sport24 агента.

24-летний защитник сборной Боснии и Герцеговины находился в аренде в «Мальме» с марта 2022 года. Срок арендного соглашения истек 31 декабря 2022 года.

В прошедшем сезоне Хаджикадунич провел за «Ростов» 11 матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Мальме
ФК Ростов
Деннис Хаджикадунич
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