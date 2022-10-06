Агент защитника «Ростова» Прохина не беспокоится по поводу недостатка игрового времени игрока

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Агент защитника «Ростова» Данилы Прохина Василий Голяна не беспокоится по поводу недостатка игрового времени игрока.
«Абсолютно нет никаких переживаний! Данила уже сделал правильные выводы из всего происходящего. Я уверен, что в самых ближайших матчах он опять появится в стартовом составе «Ростова» и будет показывать свои лучшие качества», — цитирует Голяну «РБ Спорт».
Контракт 21-летнего Прохина с «Ростовом» действует до лета 2026 года. В текущем сезоне на счету защитника 6 матчей в РПЛ.