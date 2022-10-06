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Сегодня, 18:39

Агент защитника «Ростова» Прохина не беспокоится по поводу недостатка игрового времени игрока

Руслан Минаев

Агент защитника «Ростова» Данилы Прохина Василий Голяна не беспокоится по поводу недостатка игрового времени игрока.

«Абсолютно нет никаких переживаний! Данила уже сделал правильные выводы из всего происходящего. Я уверен, что в самых ближайших матчах он опять появится в стартовом составе «Ростова» и будет показывать свои лучшие качества», — цитирует Голяну «РБ Спорт».

Контракт 21-летнего Прохина с «Ростовом» действует до лета 2026 года. В текущем сезоне на счету защитника 6 матчей в РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-prohina-danilu-ne-ustraivaet-ny-neshnyaya-situatsiya-v-rostove-no-arendu-ne-rassmatrivaem/
Данила Прохин
ФК Ростов
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