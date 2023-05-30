Агент Чистякова опроверг новость об интересе московского клуба к защитнику

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об интересе одного из московских клубов к игроку.

«Серьезный интерес московского клуба к Чистякову? Понятия не имею, первый раз слышу о том, что Дмитрием кто-то интересуется и «Зенит» не хочет отпускать. Чистяков сейчас готовится к игре с «Факелом», — сказал Талаев «СЭ».

Ранее об интересе московского клуба сообщил «РБ Спорт». Отмечается, что «Зенит» не готов отпускать своего игрока.

В этом сезоне 29-летний защитник провел за «Зенит» 22 матча. Его контракт с питерским клубом действует до лета 2025 года.