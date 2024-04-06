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Сегодня, 16:30

«Ахмат» — «Локомотив»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Ахмат» примет «Локомотив» в 23-м туре РПЛ 7 апреля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
&amp;quot;Локомотив&amp;quot; - &amp;quot;Ахмат&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Локомотив&quot;
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«Ахмат» на своем поле примет «Локомотив» в 23-м туре чемпионата России по футболу в воскресенье, 7 апреля. Встреча пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном, Россия. Начало — в 16:30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Ахмат»— «Локомотив» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

«Ахмат» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками. «Локомотив» набрал 33 балла и располагаются на 5-й строчке чемпионата России.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
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