Акинфеев после завершения карьеры намерен путешествовать по России

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, чем планирует заняться после завершения карьеры.

«Первым делом что я сделаю? Отдохну. Два, три, четыре месяца — не знаю, сколько это будет. Просто выдохну, скажу, чтобы не трогали меня, потому что хочу побыть с семьей. На самом деле я мечтаю попутешествовать, первым делом съездить по Золотому кольцу России — для меня это ключевая галочка должна быть. Потом и на Алтай, и на Дальний Восток, и в Армению — красивые места. Чисто для себя, для познания, географии», — приводит слова Акинфеева пресс-служба ЦСКА.

37-летний вратарь отметил, что в России «куча мест, где можно кайфануть». Он уверен, что если покататься по стране, то «исландские гейзеры будут казаться не пойми чем по сравнению с гейзерами на Дальнем Востоке».

Летом 2023 года вратарь заявлял, что рассчитывает играть в ЦСКА до 2028 года. Действующий контракт с клубом истекает летом 2024 года.

Акинфеев является игроком ЦСКА с 2003 года. Вместе с командой он 6 раз становился чемпионом России, по 7 раз — обладателем Кубка и Суперкубка страны. В сезоне-2004/05 он привел клуб к победе в Кубке УЕФА.