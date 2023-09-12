Тихонов заявил, что в некоторых матчах «Спартак» показывает качественный футбол

Экс-капитан «Спартака» Андрей Тихонов отреагировал на слухи о возможном увольнении главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Как отношусь к разговорам о смене тренера? Отрицательно. Есть игры, в которых команда показывает качественный футбол, были неплохие отрезки. Но есть и вопросы. Если то, что ты делаешь, не дает результат, надо понять, почему так происходит. Вопросы эти возникают у всех. Надеюсь, тренеру это доносят. Когда у тебя есть определенное направление, тактика, которые приносят результат, почему нужно делать перестановки в большом количестве и менять тактику? Когда ты подстраиваешься под какую-либо среднюю команду или даже ту, что идет в группе лидеров, ты теряешь свое лицо. Идет чехарда, когда меняются футболисты и это не приносит результат», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

После 7 туров «Спартак» занимает 9-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. Лидирует «Краснодар» (17 очков).