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Сегодня, 17:28

Тихонов заявил, что в некоторых матчах «Спартак» показывает качественный футбол

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-капитан «Спартака» Андрей Тихонов отреагировал на слухи о возможном увольнении главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Как отношусь к разговорам о смене тренера? Отрицательно. Есть игры, в которых команда показывает качественный футбол, были неплохие отрезки. Но есть и вопросы. Если то, что ты делаешь, не дает результат, надо понять, почему так происходит. Вопросы эти возникают у всех. Надеюсь, тренеру это доносят. Когда у тебя есть определенное направление, тактика, которые приносят результат, почему нужно делать перестановки в большом количестве и менять тактику? Когда ты подстраиваешься под какую-либо среднюю команду или даже ту, что идет в группе лидеров, ты теряешь свое лицо. Идет чехарда, когда меняются футболисты и это не приносит результат», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

После 7 туров «Спартак» занимает 9-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. Лидирует «Краснодар» (17 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-tihonov-est-igry-v-kotory-h-spartak-pokazy-vaet-kachestvenny-j-futbol/
Андрей Тихонов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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