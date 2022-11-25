Алаев об УЕФА: «Они понимают, что крымский футбол должен развиваться, но за 8 лет ничего не сделали»

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Президент РПЛ и вице-президент РФС Александр Алаев рассказал о неформальных встречах с членами УЕФА и ФИФА по поводу крымских клубов.
— Рассказывали о том, что у вас были формальные и неофициальные встречи с представителями УЕФА и ФИФА в Швеции. Какой в целом там настрой? Насколько они были категоричны в этих неформальных беседах по поводу ситуации с Крымом?
— В неформальных встречах с коллегами из УЕФА и ФИФА я четко почувствовал, что они тоже понимают, что ситуация меняется.
— В каком плане?
— Они понимают, что крымский футбол должен развиваться, и мы...
— По сути за восемь лет они ничего не сделали.
— Совершенно верно.
— Ездили рабочие группы, но ничего не смогли сделать.
— Они не смогли физически довезти деньги, потому что нужно было ехать через Украину. Естественно, там ничего не происходило. В какой-то момент они поняли, что футбол там надо развивать. Но диалога сейчас у меня нет. Все решения, которые большие люди озвучили, вы знаете.
29 сентября Футбольная национальная лига (ФНЛ) создала рабочую группу по вопросу интеграции клубов из Крыма и Севастополя в чемпионат России.
Решением УЕФА крымские клубы выступают в чемпионате региона после вхождения Крыма в состав России. Европейская организация сохраняет запрет на участие крымских команд в турнирах под эгидой РФС.