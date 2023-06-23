Алдонин пожелал удачи Ярошику на посту главного тренера «Оренбурга»

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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин пожелал удачи новому главному тренеру «Оренбурга» Иржи Ярошику на посту наставника уральской команды.
«Очень рад назначению Ярошика в «Оренбург». Я лично знаю его как хорошего человека и большого профессионального футболиста. Но я пока не знаю, какой он тренер. Время покажет. В следующем сезоне познакомимся с Ярошиком-тренером. Желаю ему удачи!» — приводит слова Алдонина «Чемпионат».
22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички новым главным тренером клуба. В «Оренбурге» чешского специалиста заменит Иржи Ярошик.
В прошедшем сезоне «Оренбург» с 46 очками занял седьмое место в РПЛ. «Динамо» с 45 баллами финишировало на девятой строчке.