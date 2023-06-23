Алдонин пожелал удачи Ярошику на посту главного тренера «Оренбурга»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин пожелал удачи новому главному тренеру «Оренбурга» Иржи Ярошику на посту наставника уральской команды.

«Очень рад назначению Ярошика в «Оренбург». Я лично знаю его как хорошего человека и большого профессионального футболиста. Но я пока не знаю, какой он тренер. Время покажет. В следующем сезоне познакомимся с Ярошиком-тренером. Желаю ему удачи!» — приводит слова Алдонина «Чемпионат».

22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички новым главным тренером клуба. В «Оренбурге» чешского специалиста заменит Иржи Ярошик.

В прошедшем сезоне «Оренбург» с 46 очками занял седьмое место в РПЛ. «Динамо» с 45 баллами финишировало на девятой строчке.