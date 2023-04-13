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Алдонин: «Нынешним составом ЦСКА может бороться и за победу в Кубке, и за втрое место в РПЛ»

Алина Савинова
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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин высказался о шансах московской команды побороться за второе место в чемпионате России.

«ЦСКА способен побороться за второе место. Сможет ли он догнать «Ростов», это уже покажет сам чемпионат. Но армейцы сейчас не пропускают в последних играх и добиваются побед в сложных условиях. Если вспомнить матч с «Крыльями», то он складывался не очень хорошо, мягко говоря, но ЦСКА смог добиться победы и дожать соперника. В этом плане, ближайший матч с «Уралом» будет хорошим экзаменом для армейцев. Нынешним составом ЦСКА может бороться и за победу в Кубке России, и за втрое место в РПЛ», — цитирует Алдонина Metaratings.ru.

На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 41 очко.

В 23-м туре армейцы сыграют с «Уралом». Матч пройдет 15 апреля и начнется в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/aldonin-nyneshnim-sostavom-cska-mozhet-borotsya-i-za-pobedu-v-kubke-rossii-i-za-vtroe-mesto-v-rpl-242995/
Евгений Алдонин
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ФК ЦСКА (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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