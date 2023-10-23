Президент РПЛ Александр Алаев в интервью «СЭ» отреагировал на информацию о том, что арбитры из Саудовской Аравии могут начать обслуживать матчи РПЛ.

— На днях появилась информация, что возможен обмен судьями из России и Саудовской Аравии.

— Это вопрос не ко мне. Но мне бы хотелось, чтобы наш чемпионат качественно судили российские арбитры.

По информации телеграм-канала «Шеф-поVAR», саудовские арбитры будут ездить в Россию «для получения нового европейского опыта», а российские арбитры даже в условиях отстранения смогут вернуться к международным матчам.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах под эгидой организаций. В марте 2023 года УЕФА сообщил, что из-за трудностей с поездками за границу арбитры из России не будут назначаться на международные матчи.