Алаев об иностранных арбитрах в РПЛ: «Если клубы решили, значит будут судить»

Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос о возможной работе иностранных арбитров в чемпионате России.

«Что касается иностранных арбитров в РПЛ: лиге нужен качественный арбитраж. Я не знаю, сколько сейчас боевых единиц у департамента — кто-то не в форме, кто-то травмирован. Если клубы решили, что у иностранцев будет право судить здесь, значит будут судить. Но мне важнее, что наши судьи получили возможность не только вариться в собственном соку, но и куда-то выезжать», — сказал Алаев.

В ноябре Сергей Иванов в качестве ВАР обслуживал матч чемпионата Саудовской Аравии между командами «Аль-Охдуд» и «Аль-Хазем». Карасев в ноябре в качестве главного арбитра работал на игре между командами «Абха» и «Аль-Ахли», а в декабре — в качестве ВАР на матче «Аль-Охдуд» — «Аль-Иттифак».