Мостовой о Павлюченко: «Не раз говорил, что в чемпионате России можно играть хоть до 40 лет»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию, что 41-летний экс-нападающий московского клуба Роман Павлюченко может возобновить карьеру в «Уфе».

«Удивлен, что Павлюченко будет играть за «Уфу», потому что у него уже солидный возраст. Но он находится в хороших кондициях. Я много раз говорил, что в нашем чемпионате многие футболисты могут играть хоть до 40 лет, особенно это касается защитников хорошего уровня. Просто многие закачивают карьеру из-за того, что не ставят в состав или уже что-то начинает болеть. Если у Романа нет травм, то почему бы не попробовать возобновить карьеру? Тем более, «Уфа» — команда из нижней части турнирной таблицы Первой Лиги, можно помочь им удержаться в первом дивизионе. Павлюченко молодец, что делает такой вызов для себя. Павлюченко может забить 200-ый гол в своей карьере. Если он будет выходить играть, хотя бы на замену, плюс можно с пенальти забивать. Единственное, жалко, что я в России не играл никогда, я бы тоже много забивал», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

Ранее сам Павлюченко сообщил, что может возобновить карьеру в составе «Уфы». Таким образом, 41-летний футболист сможет помочь уфимскому клубу пройти дальше в Кубке России и забить двухсотый гол на клубном уровне.