Шикунов об Угальде: «Спартак» ждет от него гораздо большего, чем просто работоспособность»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением об игре форварда красно-белых Манфреда Угальде.

«Он тяжело входит, но по работе вопросов к нему нет. Угальде работоспособный, старается, но не идет у него. Он попал в ситуацию, когда в «Спартаке» были не очень дела, Абаскаль как раз «поплыл». Сейчас все налаживается. Может и он впишется. Угальде стоит серьезных денег, мы ждем от него гораздо большего, чем просто работоспособность. Должно быть качество, пока мы его не видим. Качество нападающего — это голы, — цитирует Шикунова «Спорт День за Днем».

Угальде перешел в «Спартак» в январе 2024 года. Сумма его трансфера из «Твенте» составила 13 миллионов евро. Всего за московский клуб он провел 12 матчей, забив 1 гол.