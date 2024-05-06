Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:50

Шикунов об Угальде: «Спартак» ждет от него гораздо большего, чем просто работоспособность»

Telegram Дзен

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением об игре форварда красно-белых Манфреда Угальде.

«Он тяжело входит, но по работе вопросов к нему нет. Угальде работоспособный, старается, но не идет у него. Он попал в ситуацию, когда в «Спартаке» были не очень дела, Абаскаль как раз «поплыл». Сейчас все налаживается. Может и он впишется. Угальде стоит серьезных денег, мы ждем от него гораздо большего, чем просто работоспособность. Должно быть качество, пока мы его не видим. Качество нападающего это голы, — цитирует Шикунова «Спорт День за Днем».

Угальде перешел в «Спартак» в январе 2024 года. Сумма его трансфера из «Твенте» составила 13 миллионов евро. Всего за московский клуб он провел 12 матчей, забив 1 гол.

Источник: «Спорт День за Днем»
Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Обсудить
Читайте также
Рублев после победы в Мадриде рассказал о проблемах со здоровьем
Праздники на День Победы в 2024 году продлятся четыре дня
Журналистку Кеворкову доставили в СК после обысков
Гол на 16-й секунде, ВАР на стороне Екатеринбурга и спасение на последней минуте! Что случилось в матче «Урал» - «Балтика»
Армия РФ начала подготовку к учениям с применением нестратегического ядерного оружия
Источник назвал причины обыска у журналистки Кеворковой
Популярное видео
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Полузащитник «Рубина» Иву считает, что РПЛ входит в топ-10 лиг Европы

«Факел» — «Зенит»: Артур и Мостовой сыграют с первых минут