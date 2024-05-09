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Сегодня, 13:15

Точилин — о возможном чемпионстве «Динамо»: «Сюрпризом будет только отсутствие золота у «Зенита»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин в разговоре с «СЭ» оценил шансы бело-голубых на чемпионство.

«У «Динамо» есть хорошая возможность воспользоваться турбулентностью соперников. Личка работал в «Оренбурге», где команда выдавала результат сериями. В «Динамо» тоже есть серия побед, серия неудач. Я надеюсь, что сейчас команда вышла на победную волну. Конкуренты могут потерять очки, поэтому москвичи могут стать чемпионами. Если это случится, то не будет сюрпризом. Сюрпризом будет только отсутствие золота у «Зенита», — сказал Точилин «СЭ».

Точилин также оценит состав «Динамо» в этом сезоне.

«Динамо» в последние годы является стабильным клубом, с сильными игроками и своими воспитанниками. Тот же Тюкавин, который показывает свой лучший футбол на сегодняшний день. Надеюсь, что дальше он будет играть только лучше. А если бы Захарян остался на этот сезон, то у «Динамо» было бы еще больше шансов на чемпионство. Но и сейчас они не маленькие, многое будет решаться в игре с «Краснодаром» в последнем туре", — добавил Точилин.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. Вторым идет «Краснодар» (50), а тройку лучших замыкает «Динамо» (50).

Александр Точилин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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