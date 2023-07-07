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Сегодня, 14:25

Александров: «В ЦСКА проголосовали, что я не нужен команде»

Сергей Разин
корреспондент
Виктор Александров.
Фото ФК «Пари НН»
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Защитник «Пари НН» Виктор Александров рассказал о том, как проходил просмотр в ЦСКА.

«В ЦСКА сказали, что я не подхожу. Я успел съездить с юношеской командой на турнир в Питер, который отыграл на позиции опорника. Уже на турнире стало понятно, что я вряд ли пригожусь ЦСКА. У них в структуре проходит голосование с участием руководства академии, тренера и селекционера. В моем случае большинством голосов решили, что я не нужен. Помню, что тогда я сильно расстроился, ведь очень хотел попасть в ЦСКА», — приводит слова Александрова Sport24.

21-летний россиянин является уроженцем Нижнего Новгорода и выступает за команду с января 2023 года, перейдя из «Рубина». В январе 2021 года он был отдан в аренду до конца года в латвийский клуб «Валмиера».

В минувшем сезоне на счету Александрова 27 матчей за «Пари НН», в которых он забил 5 голов.

Источник: https://sport24.ru/football/article-2023-07-07-viktor-aleksandrov-zashchitnik-pari-nn-intervyu-nizhniy-novgorod-kerzhakov-galaktionov-gorlov-yuran-rpl-valmiyera-latviya-rubin-agapov-molodezhnaya-sbornaya-rossii
Виктор Александров
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
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