Вратарь «Родины» Алексей Городовой рассказал, сколько зарабатывал во время игры за «Факел».

«Сколько получал? Скажу так: у моего друга во второй лиге была зарплата в два раза больше, чем у меня поначалу в РПЛ. Тот друг назвал меня дебилом, когда узнал, за какие деньги я играю в РПЛ. Зачем поехал в Воронеж? Пришел звонок из Воронежа. Надо было быстро думать, соглашаться или нет — у них было несколько кандидатов и мало времени. По деньгами, как я говорил, такой себе вариант, пришлось в несколько раз упасть. Но была мечта — дебютировать в Премьер-лиге. С «Факелом» был шанс выйти в РПЛ, поэтому согласился», — приводит слова Городового Sport24.

30-летний вратарь играл за воронежский клуб с января 2022 по июнь 2023 года. Вместе с командой он занял второе место в первой лиге-2021/22 и поднялся в РПЛ. Всего за «Факел» Городовой сыграл 24 матча, в которых пропустил 33 гола и 6 встреч провел на ноль.

Летом 2023 года вратарь стал игроком «Родины». Он провел за клуб в 9 матчей в ФНЛ, в которых пропустил 13 мячей. На его счету также 2 встречи на ноль. Контракт рассчитан до лета 2024 года.

«Факел» на данный момент занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 5 очков в 9 турах.