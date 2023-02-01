Попов: «Договорные матчи есть в каждой лиге. Убил бы, если бы узнал, что кто-то их играет»

Бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов рассказал о том, что слышал о проведении договорных матчей в чемпионате России.

«Если у нас судебная система и полицейская система подкупаются, то, думаете, у нас футбол на любом уровне не подкупается? Люди всегда подвержены соблазнам, и в этом нет ничего странного. Был тайный опрос среди футболистов, половина сказала, что договорные матчи есть в каждой лиге. Не могу сказать, сколько в процентом соотношении.

В бытность карьеры о таком слышал, но никогда в этом не участвовал. Все знают, что со мной бесполезно договариваться. Что бы я сделал, если бы узнал, что кто-то из партнеров играет «договорняк»? Не могу даже представить. Убил бы, наверное, в состоянии аффекта (смеется)», — цитирует Попова Legalbet

В составе «Рубина» Попов становился чемпионом России в 2008 и 2009 годах.