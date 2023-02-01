Попов: «Договорные матчи есть в каждой лиге. Убил бы, если бы узнал, что кто-то их играет»

Сегодня, 15:10
Бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов рассказал о том, что слышал о проведении договорных матчей в чемпионате России.
«Если у нас судебная система и полицейская система подкупаются, то, думаете, у нас футбол на любом уровне не подкупается? Люди всегда подвержены соблазнам, и в этом нет ничего странного. Был тайный опрос среди футболистов, половина сказала, что договорные матчи есть в каждой лиге. Не могу сказать, сколько в процентом соотношении.
В бытность карьеры о таком слышал, но никогда в этом не участвовал. Все знают, что со мной бесполезно договариваться. Что бы я сделал, если бы узнал, что кто-то из партнеров играет «договорняк»? Не могу даже представить. Убил бы, наверное, в состоянии аффекта (смеется)», — цитирует Попова Legalbet
В составе «Рубина» Попов становился чемпионом России в 2008 и 2009 годах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования