Главный тренер «Краснодара» Ивич: «Мы делаем все возможное, чтобы подготовиться к каждому матчу»

Сегодня, 15:09
Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал о подготовке команды к оставшейся части сезона.
— Когда мы увидим «Краснодар» Владимира Ивича?
— Время покажет. Мы делаем все, что от нас зависит, чтобы подготовиться к каждому матчу, попытаться выиграть каждый матч. Мой «Краснодар» может быть через три месяца, может, меньше, может, больше. У нас два месяца, чтобы подготовиться к официальным играм.
Владимир Ивич стал главным тренером «Краснодара» 4 января. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 25 очками после 17 туров.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования