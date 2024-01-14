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Сегодня, 17:32

Аленичев считает, что только Промес смог бы заиграть в «Спартаке» 90-х

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что только форвард красно-белых Квинси Промес мог бы заиграть в команде в 90-х годах.

51-летнего специалиста спросили, кто из нынешнего состава красно-белых мог бы заиграть в «Спартаке» в 90-х годах.

«Думаю, Промес, и то вряд ли. Шансы 50:50. Это единственный футболист, у которого были бы шансы, но немного», — приводит слова Аленичева Sport24.

В текущем сезоне Промес провел 21 матч за «Спартак» во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач.

Источник: Sport24
Дмитрий Аленичев
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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