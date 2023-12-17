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Сегодня, 03:32

Алип: «Рад, что много играю за «Зенит» в этом сезоне»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Зенита» Нуралы Алип поделился мнением о своей игре в первой части чемпионата России.

— Вообще никак не вырос уровень, поэтому надо прикладывать еще больше усилий на тренировках и в матчах, чтобы прогрессировать, — приводит слова Алипа «Известия». — Надеюсь, ближайшие сборы зимой помогут это сделать. Безусловно, рад, что много играю за «Зенит» в этом сезоне. Но это еще не значит, что можно говорить о каком-то успехе. Надо помочь команде взять первое место и самому прибавлять. После зимней паузы я должен быть еще сильнее.

— Но разве вы не прибавили, если раньше были игроком запаса, а сейчас постоянно играете?

— Возможно, прогресс есть. Я в любом случае рад, что играю за «Зенит», благодарен тренерскому штабу за то, что доверяет мне. Но тут и без фарта не обошлось. Вспомните, сколько травмированных защитников было у «Зенита» в начале сезона. Родригао не играл, потом Дима Чистяков выбыл. Я старался воспользоваться этим шансом. И рад, что это удалось. Но надо еще прибавлять. Все-таки для меня главное — результаты команды. И то, что мы растеряли довольно много очков в первой части сезона, вызывает сожаление. Хорошо еще, что при этом идем вторыми, совсем немного уступаем лидеру. Но после зимней паузы надо гораздо лучше играть, чтобы взять золото.

В текущем сезоне 23-летний казахстанец провел 23 матча и заработал 4 желтые карточки.

Источник: https://iz.ru/1621700/aleksei-fomin/esli-igrat-kak-v-proshedshem-otrezke-sezona-nam-budet-tiazhko
ФК Зенит
Нуралы Алип
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