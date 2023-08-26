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Сегодня, 13:05

Канчельскис: «Если российский игрок сменит гражданство, он не начёт быстрее бегать, это чистая политика»

Канчельскис отреагировал на высказывание Тарасовой в адрес футболистов из России
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор «Тобола» и экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на высказывание Татьяны Тарасовой в адрес футболистов из России, которая заявила, что российские футболисты не меняют спортивное гражданство, потому что они не востребованы в мировом спорте.

«Обязательно надо менять гражданство, чтобы быть востребованным? Так получается. Если игрок соответствует требованиям футбольных клубов, то ему не надо менять гражданство. Я думаю, что здесь чистая политика. Нельзя смешивать политику со спортом, но к сожалению, у нас все это смешали. Раньше футболисты соответствовали уровню клубов, ехали, играли и здорово играли. И никто не менял гражданство. Это, конечно, чисто политика вмешалась в спортивную деятельность, поэтому спорт страдает. Российские спортсмены страдают из-за этого. Не будь вмешательства в спорт, все бы было нормально и не надо никому менять гражданство. Если я поменяю гражданство, то меня сразу начнут приглашать во все клубы? Или я лучше играть буду? Как я играл, так и буду играть. Поэтому это, конечно, неправильно сформулированная вещь. Мне это непонятно. Если я приму гражданство, я не начну быстрее бегать или больше забивать. Это чисто политика», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

Российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.

Источник: https://metaratings.ru/news/kanchelskis-esli-rossiiskii-igrok-smenit-grazhdanstvo-on-ne-nachyot-bystree-begat-eto-chistaya-politika-277710/
Андрей Канчельскис
Футбол
РПЛ
Татьяна Тарасова
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2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
5
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
14
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
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 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
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 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
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 - : -
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Сочи – Локомотив
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