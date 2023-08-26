Файзуллаев рассказал, что Зайнутдинов помог ему с адаптацией в ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов помог узбекскому полузащитнику Аббосбеку Файзуллаеву адаптироваться в московской команде.

«Была интересная игра с «Оренбургом», боевая, все боролись до конца, чтобы забрать три очка, все отдались на все сто. Хотели забрать три очка, но не получилось, но в следующей игре постараемся выиграть, потому что ЦСКА — это команда, которая побеждает всегда. Адаптация идет очень хорошо, ребята очень помогли, спасибо им, Баха тоже очень помог мне, спасибо ему. Желаю ему удачи в Турции. Но адаптация еще идет. Баха помог познакомиться с ребятами, клубом, базой, со всем помог. Я узнал, что ЦСКА заинтересовался мной после чемпионата Азии среди игроков до 20 лет, но ждал, чтобы первый круг у нас закончился, после этого думал и перешел сюда. Думаю, что пришло время сделать следующий шаг и поднять свой уровень, чтобы улучшить свою игру и способности», — приводит слова Файзуллаева ТАСС.

19-летний Файзуллаев этим летом перешел в ЦСКА из «Пахтакора», подписав контракт до 2026 года. В прошлом сезоне он забил 2 гола в 6 матчах.