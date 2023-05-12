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Сегодня, 13:30

Анохин: «Передо мной стояла задача убрать влияние «Спартака», который хотел превратить «Химки» в свой фарм-клуб»

Александр Кружков
Обозреватель
Сергей Анохин.
Фото ФК &quot;Химки&quot;
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Бывший генеральный директор «Химок» Сергей Анохин в интервью «СЭ» рассказал, почему покинул клуб в 2021 году.

— Почему вы в «Химках» не задержались?

— Я изначально приходил на короткий срок. В сентябре 2020-го, когда меня назначили генеральным директором, «Химки» занимали в таблице 15-е место, набрав за восемь туров три очка. Передо мной стояла задача спасти команду от вылета. Плюс убрать влияние «Спартака», который хотел превратить «Химки» в свой фарм-клуб и найти мощного инвестора.

К лету 2021-го эти задачи я выполнил. А вот еще одну задумку реализовать не удалось. Как раз в то время шли переговоры, куда перейдет из «Чертанова» группа молодых игроков, в том числе Пиняев, Ежов и Сарвели, — в «Химки» или «Крылья». Если бы новый инвестор решил вопрос и ребята оказались в «Химках», я бы с удовольствием там остался. Но тот рассудил иначе, вектор развития поменялся, и я покинул клуб.

Николай Писарев и&nbsp;Сергей Анохин. Сергей Анохин: «Наша дружба с Писаревым началась с драки»

ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Сергей Анохин
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