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Сегодня, 13:00

Анохин о нелепой травме Мирзова: «Начал переставлять ограждение для машины и повредил палец на ноге»

Александр Кружков
Обозреватель
Футболист "Химок" Резиуан Мирзов.
Резиуан Мирзов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший генеральный директор «Химок» Сергей Анохин в интервью «СЭ» рассказал о полузащитнике подмосковного клуба Резиуане Мирзове.

— Резиуан поразил бойцовскими качествами. Однажды он получил нелепую травму. Возле магазина начал переставлять металлическое ограждение для машины и повредил палец на ноге. То ли сильный ушиб, то ли вообще перелом. Точно помню — ходил прихрамывая. Но на следующий день был важный матч, и Мирзов сказал доктору: «Колите обезболивающее!» Вышел на поле, отыграл здорово, гол забил. Мужик!

Николай Писарев и&nbsp;Сергей Анохин. Сергей Анохин: «Наша дружба с Писаревым началась с драки»

Резиуан Мирзов
ФК Химки
Сергей Анохин
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