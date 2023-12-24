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Сегодня, 18:10

Источник: защитник «Флуминенсе» Нино отказался от перехода в «Зенит»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Нино.
Фото Global Look Press
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Защитник «Флуминенсе» Нино не перейдет в «Зенит», сообщает Ansa.

По информации источника, «Зенит» предложил за 26-летнего защитника 7 миллионов евро, но он отказался от перехода в Россию. Также интерес к бразильцу проявляют «Рома», «Фейеноорд», «Ливерпуль» и «Фулхэм».

В этом сезоне Нино провел за «Флуминенсе» 55 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Контракт игрока с клубом истекает 31 декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.

Футбол
ФК Зенит
ФК Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
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