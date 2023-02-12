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12 февраля, 23:26

Кавазашвили: «Поздравляю Жиркова со вступлением в наше поколение ветеранов»

Кавазашвили прокомментировал завершение карьеры Жирковым
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Ветеран московского «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал завершение карьеры Юрием Жирковым, а также предположил, чем он может заняться по окончании карьеры.

«Юра — замечательный человек, замечательный футболист, замечательный семьянин и вообще замечательный друг. Я знаю, что он очень уважителен к ветеранам футбола. И самое главное, что он уже невзначай, неожиданно перешел в ранг ветерана футбола. Поздравляю его со вступлением в наше поколение ветеранов. Хочу пожелать ему, самое главное: чтобы он после окончания карьеры держал марку того самого Юрия Жиркова, которого огромное количество разнокалиберных болельщиков многих футбольных клубов любили, уважали и ценили как прекрасного футболиста и прекрасного человека. Это тот самый человек, про которого нельзя сказать ни одного плохого слова. Наилучшие пожелания лично ему и его семье. Желаю, чтобы он не растерялся, ведь сейчас у него пойдет абсолютно другая жизнь. Надо найти себя и встать на тот путь, который ему даст возможность держать свое реноме и не подводить свое имя», — приводит слова Кавазашвили Betonmobile.ru.

В 2008 году Жирков в составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы и был номинирован на «Золотой мяч».

Всего в составе национальной команды он провел 104 матча, в которых забил два мяча.

В 2008 году Юрий Жирков был признан лучшим футболистом России. В списках 33 лучших футболистов чемпионата России он оказался 13 раз.

Источник: https://betonmobile.ru/kavazashvili-pozdravlyayu-zhirkova-so-vstupleniem-v-nashe-pokolenie-veteranov
Анзор Кавазашвили
Юрий Жирков
Футбол
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