Аргентинский нападающий «Крыльев» Гарре хочет играть за сборную России

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Представитель нападающего «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре Эмилио Чемпион рассказал, что аргентинец хочет выступать за сборную России.
«Гарре будет получать российское гражданство. Он очень доволен местом, городом и особенно клубом. Кроме того, Бенхамин определенно хотел бы выступать за сборную России. Он будет рад получить такую возможность», — цитирует Sport24 Чемпиона.
22-летний аргентинец перешел в конце января перешел в самарский клуб. За 5 матчей он сделал 1 голевую передачу.