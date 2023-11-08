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Сегодня, 10:45

Аршавин дал совет Марио Фернандесу: «Надо быть поопытнее, не торопиться со словами»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Артем Бухаев
Корреспондент
Марио Фернандес в матче против ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин в разговоре с «СЭ» отреагировал на критику в адрес защитника Марио Фернандеса после перехода в клуб из Санкт-Петербурга.

«Зенит» купил того футболиста, которого хотел. Недовольство болельщиков ЦСКА можно понять, они всегда считали его «своим». Марио много сделал для армейцев, фанаты рассчитывали на его возвращение. Но произошло по-другому, такое в футболе случается. Еще раз, я понимаю болельщиков ЦСКА. Они думали, что он их «не предаст» и не перейдет в другой российских клуб. Он об этом же говорил. Надо поопытнее быть, не торопиться со словами, ха-ха! Любой игрок в ситуации Марио столкнулся бы с критикой", — сказал Аршавин «СЭ».

В этом сезоне 33-летний защитник провел 7 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Фернандес перешел в «Зенит» летом 2023 года. С июля 2012 года по июль 2022 года он выступал за ЦСКА.

Андрей Аршавин
Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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