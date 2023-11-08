Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:39

Давила рассказал, что хочет выучить русский язык

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий ЦСКА Виктор Давила рассказал, что начал учить русский язык, чтобы было легче общаться с партнерами и тренерским штабом армейцев.

«Потихоньку учу русский язык, уже понимаю базовые вещи, которые помогают мне общаться в команде. Хочется выучить русский, чтобы с помощью него еще лучше выстроить отношения с игроками и тренерским штабом клуба. «Привет», «как дела», «хорошо» и «доброе утро» — вот, что пока запомнил из русского. Есть и другие базовые слова, но пока они не приходят мне на ум», — приводит слова Давилы Sport24.

26-летний чилиец выступает за ЦСКА с августа 2023 года. За московский клуб он провел 10 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/football/news-594039-davila-khochetsya-vyuchit-russkiy-chtoby-luchshe-vystroit-otnosheniya-s-igrokami-i-trenerskim-shtabom-tsska
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Давила
0
Читайте также
Аршавин: «Сборная России неинтересна. Матчи не несут спортивного значения»
Готов ли «Краснодар» к чемпионству? Узнаем в субботу в Петербурге
В Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко
В конгрессе США одобрили проект передачи Украине замороженных активов РФ
В Москве скончался сын театрального режиссера Абрамовой
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник «Краснодара» Кади охарактеризовал жизнь в России

Аршавин дал совет Марио Фернандесу: «Надо быть поопытнее, не торопиться со словами»