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Сегодня, 08:18

Аршавин полагает, что Тюкавин через год уедет в Европу

Алина Савинова
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Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал, какого российского футболиста хотел бы видеть в петербургском клубе.

«Тюкавина. Его агент сказал, что Костя даже за 5 миллионов евро в год не пойдет? За пять с половиной пойдет. (Смеется.) Но «Динамо» его уже не продаст нам», — приводит «РБ Спорт» слова Аршавина.

Также он ответил на вопрос о том, есть ли у Тюкавина потенциал уехать в европейский чемпионат.

«Есть. Он через год уедет в Европу», — добавил Аршавин.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 форвард забил 17 голов и сделал 10 результативных передач в 38 матчах за бело-голубых во всех турнирах и был признан лучшим футболистом РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Андрей Аршавин
Константин Тюкавин
Футбол
РПЛ
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