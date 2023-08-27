Аршавин: «О таком тренере, как Хиддинк, мечтает любой игрок»

Сегодня, 20:34
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о тренерах, под руководством которых играл.
«Венгер — это тренер-профессор. Возможно, я попал к нему не в самые лучшие свои годы в карьере. Но, безусловно, Венгер хороший тренер. А о таком тренере, как Гус Хиддинк, мечтает любой игрок. Никакого пресса, а наслаждение от того, что находишься у него в команде. Может быть, такое впечатление у меня и от того, что мы достигли с ним такого высокого результата. Петржела — тоже не самый плохой вариант. Мой первый тренер после советских. Тоже много свободы, Петржела любил своих игроков, верил в них», — приводит «РБ Спорт» слова Аршавина.
Во время своей игровой карьеры Аршавин выступал за такие команды, как «Кубань», «Кайрат», лондонский «Арсенал» и «Зенит», в составе которого стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. За сборную России он провел 75 матчей, в которых отметился 17 голами.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
9
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
10
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
11
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
12
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|1 : 1
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|4 : 0
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|2 : 2
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|1 : 0
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|2 : 1
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -