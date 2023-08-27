Аршавин: «О таком тренере, как Хиддинк, мечтает любой игрок»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о тренерах, под руководством которых играл.

«Венгер — это тренер-профессор. Возможно, я попал к нему не в самые лучшие свои годы в карьере. Но, безусловно, Венгер хороший тренер. А о таком тренере, как Гус Хиддинк, мечтает любой игрок. Никакого пресса, а наслаждение от того, что находишься у него в команде. Может быть, такое впечатление у меня и от того, что мы достигли с ним такого высокого результата. Петржела — тоже не самый плохой вариант. Мой первый тренер после советских. Тоже много свободы, Петржела любил своих игроков, верил в них», — приводит «РБ Спорт» слова Аршавина.

Во время своей игровой карьеры Аршавин выступал за такие команды, как «Кубань», «Кайрат», лондонский «Арсенал» и «Зенит», в составе которого стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. За сборную России он провел 75 матчей, в которых отметился 17 голами.