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Аршавин: «О таком тренере, как Хиддинк, мечтает любой игрок»

Алина Савинова
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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о тренерах, под руководством которых играл.

«Венгер — это тренер-профессор. Возможно, я попал к нему не в самые лучшие свои годы в карьере. Но, безусловно, Венгер хороший тренер. А о таком тренере, как Гус Хиддинк, мечтает любой игрок. Никакого пресса, а наслаждение от того, что находишься у него в команде. Может быть, такое впечатление у меня и от того, что мы достигли с ним такого высокого результата. Петржела — тоже не самый плохой вариант. Мой первый тренер после советских. Тоже много свободы, Петржела любил своих игроков, верил в них», — приводит «РБ Спорт» слова Аршавина.

Во время своей игровой карьеры Аршавин выступал за такие команды, как «Кубань», «Кайрат», лондонский «Арсенал» и «Зенит», в составе которого стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. За сборную России он провел 75 матчей, в которых отметился 17 голами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-arshavin-o-trenere-kak-hiddink-mechtaet-lyuboj-igrok-petrzhela-tozhe-ne-samy-j-plohoj-variant/
Андрей Аршавин
Властимил Петржела
Футбол
Арсен Венгер
Гус Хиддинк
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
9
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
10
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
11
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
12
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 4 : 0
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 2 : 2
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 1 : 0
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 2 : 1
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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