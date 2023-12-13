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Аршавин: «Раздражает присутствие Быстрова в моей жизни — приходится терпеть»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о восприятии своего экс-одноклубника Владимира Быстрова в роли хоккейного тренера.

«Сильно ли напрягало присутствие Быстрова на тренерской скамейке в Матче звезд? Вообще раздражает его присутствие в моей жизни. Но, что делать — приходится терпеть», — приводит «РБ Спорт» слова экс-футболиста «Зенита».

Аршавин представлял команду Дивизиона Харламова в ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ, который проходил с 9 по 10 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. 42-летний Аршавин забил гол и отметился результативной передачей в финале против сборной дивизиона Тарасова (8:7 Б).

Аршавин выступал за сине-бело-голубых с 1999 по 2008 и с 2012 по 2015 годы. Быстров играл в петербургском клубе с 2002-го по 2005-й, а затем с 2009 по 2014 год.

На данный момент Аршавин занимает пост заместителя генерального директора «Зенита», а Быстров тренирует юношескую сборную России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-arshavin-by-strov-razdrazhaet-no-prihoditsya-ego-terpet/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Андрей Аршавин
Владимир Быстров
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