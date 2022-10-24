Аршавин заявил, что «Зенит» лучше играет с сильными соперниками

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением, почему петербургский клуб играет лучше с командами из Москвы, нежели с клубами из других городов.

«Так или иначе, за последние два-три года «Зенит» приучил к тому, что он главный фаворит чемпионата. Сейчас он это доказывает. А что касается Москвы — игроки «Зенита» не то чтобы по-особому настраиваются на столичные команды, но более сконцентрированно подходят к играм с любыми сильными соперниками. Команда Семака вообще с ними играет лучше, чем с теми, кто уступает ей в классе. В других играх футболисты позволяют себе где-то недобежать, где-то — недонастроиться. А с равными «Зенит» очень дисциплинирован и практически всегда выигрывает», — приводит слова Аршавина Sport24.

После 13 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка.

24 октября команда из Санкт-Петербурга встретится с «Сочи». Начало — в 20:00 мск.