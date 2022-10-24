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Сегодня, 16:23

Аршавин заявил, что «Зенит» лучше играет с сильными соперниками

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Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением, почему петербургский клуб играет лучше с командами из Москвы, нежели с клубами из других городов.

«Так или иначе, за последние два-три года «Зенит» приучил к тому, что он главный фаворит чемпионата. Сейчас он это доказывает. А что касается Москвы — игроки «Зенита» не то чтобы по-особому настраиваются на столичные команды, но более сконцентрированно подходят к играм с любыми сильными соперниками. Команда Семака вообще с ними играет лучше, чем с теми, кто уступает ей в классе. В других играх футболисты позволяют себе где-то недобежать, где-то — недонастроиться. А с равными «Зенит» очень дисциплинирован и практически всегда выигрывает», — приводит слова Аршавина Sport24.

После 13 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка.

24 октября команда из Санкт-Петербурга встретится с «Сочи». Начало — в 20:00 мск.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-24-arshavin-zenit-luchshe-igrayet-s-silnymi-sopernikami-s-ravnymi-klub-semaka-ochen-distsiplinirovan
Андрей Аршавин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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