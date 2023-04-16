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Сегодня, 10:15

Полузащитник «Пари НН» Соколов: «Есть задача кровью и потом зарабатывать очки»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Пари НН» Артем Соколов высказался о задачах и стиле игры команды.

«Сейчас нужны очки любым способом, поэтому нет ставки на красивый, комбинационный футбол. Есть задача кровью и потом зарабатывать очки, которые мы должны набрать в оставшихся матчах. У нас впереди матчи с теми же командами, которые с нами конкурируют в борьбе за выживание. С кем нужно набирать очки. Будем их выгрызать», — приводит слова Соколова IZ.ru.

Пари НН" располагается на 13-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 19 очков за 23 тура.

Источник: https://iz.ru/1499193/aleksei-fomin/est-zadacha-kroviu-i-potom-zarabatyvat-ochki
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Артем Соколов
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