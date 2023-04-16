Кухарчук объяснил, почему матч со «Спартаком» получился эмоциональным

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение от «Спартака» в 23-м туре РПЛ (1:2).

— Почему игра против «Спартака» получилась такой эмоциональной?

— Игра в футбол — в первую очередь для болельщиков. Думаю, она понравилась зрителям. Ну и такой эмоциональной она получилась, потому что мы боремся за выживание, «Спартак» борется за высокие места. Каждый преследует свои цели. Поэтому получилась такая игра.

— Илья Кутепов сказал, что «Спартак» отскочил. Есть ли у вас такое ощущение?

— Да, в концовке мы имели преимущество, потому что у «Спартака» были удаления. Ну и у нас в первом тайме были хорошие моменты. Кто-то отскочил? Ну не знаю.

«Спартак» поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. «Торпедо» находится на 16-м месте (13).