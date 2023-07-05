Источник: «Аякс» может подписать Сперцяна только после продажи нескольких игроков

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Стали известны условия, после которых «Аякс» сможет подписать контракт с полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном, сообщает Voetbalnieuws со ссылкой на подкаст Kick-off Football.
По данным источника, для начала переговоров руководство амстердамцев хочет продать несколько игроков.
«Будет ли это сделано на этой неделе, не знаю. Работа ведется. Все предполагают, что у «Аякса» в банке сотни миллионов, что все возможно и дозволено и что денежный мешок можно сильно опустошать, но это не так», — сказано в источнике.
В прошедшем сезоне 23-летний полузащитник забил 14 голов и сделал 14 результативных передач в 40 матчах за команду во всех турнирах.
Ранее нидерландское издание De Telegraaf сообщило, что «Аякс» сделал «Краснодару» официальное предложение о покупке Сперцяна.