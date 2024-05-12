Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:03

Победный гол «Динамо» засчитан ошибочно. Судьи не зафиксировали фол Бальбуэны

Победный гол «Динамо» засчитан ошибочно
Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Скриншот трансляции
Telegram Дзен

На 90+9-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Балтика» — «Динамо» (2:3) судья Евгений Буланов ошибочно не зафиксировал фол Фабиана Бальбуэны и ошибочно засчитал гол Муми Нгамале. Видеоассистенты Роман Галимов и Алексей Амелин не вмешались в действия рефери и не помогли исправить неверное решение.

Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции

В том эпизоде игрок «Балтики» попытался подбежать к Нгамале и не дать ему нанести удар по воротам. Но на пути калининградца встал Бальбуэна, который по-хоккейному принял соперника на бедро и заблокировал его, нарушив правила. В результате Нгамале сумел беспрепятственно пробить по воротам, забить и принести победу «Динамо».

Фото Скриншот трансляции

Обзор Буланову был открыт, но он не квалифицировал действия Бальбуэны как нарушение правил.

ФК Балтика
ФК Динамо (Москва)
199
84
Читайте также
Чехия лишила российских гребцов возможности отобраться на Олимпиаду
ИИХФ не указала Россию среди трех самых титулованных сборных в истории ЧМ
Появился список погибших при падении автобуса с моста в Петербурге
Зобнин надеется на медали, футболисты хотят оставить Слишковича, Мостовой жалеет, что Абаская не уволили раньше. Что произошло после матча «Спартак» - «Краснодар»
Три мирных жителя погибли и восемь пострадали в результате удара ВСУ по Донецку
Горячий игнор: страны Глобального Юга не едут на саммит в Швейцарию
Популярное видео
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
«Динамо» может стать чемпионом уже в следующем туре! Расклады за два тура до конца
«Динамо», «Зенит» и «Краснодар»: что клубам нужно для чемпионства в РПЛ
Мостовой — о победе «Динамо» над «Балтикой»: «Я в шоке!»
У Нгамале активировалась опция продления контракта с «Динамо»
«Динамо» может стать чемпионом России в следующем туре: что для этого нужно
Нгамале-Нгамале-Нгамале! «Динамо» вырывает вторую подряд фантастическую концовку и выходит в лидеры
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

У Нгамале активировалась опция продления контракта с «Динамо»

Мостовой — о победе «Динамо» над «Балтикой»: «Я в шоке!»