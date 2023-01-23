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Сегодня, 17:45

Гулиев не исключил возможность выступления за сборную Азербайджана

Иван Шитик
Корреспондент
Аяз Гулиев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев ответил на вопрос о возможном выступлении за сборную Азербайджана.

— Я говорил об этом несколько раз. Если я буду играть за сборную Азербайджана, то буду считаться легионером в клубе, в котором сейчас выступаю. Поэтому я стараюсь быть осторожным. Я хочу сделать правильный шаг и сделать правильный выбор в своей клубной карьере, — приводит слова Гулиева Sportlife.

— Ваши переговоры с АФФА еще продолжаются?

— Да. Переговоры продолжаются. Это просто телефонные звонки. Думаю, мы лучше поймем друг друга, если поговорим лицом к лицу.

— На какой стадии находятся переговоры?

— На прежнем уровне. Если состоится встреча между всеми лицами, принимающими решения, произойдет переход на следующий уровень.

В текущем сезоне хавбек провел 12 матчей за подмосковную команду и сделал 1 результативную передачу. Контракт Гулиева с «Химками» действует до конца июня 2024 года.

Аяз Гулиев
Сборная Азербайджана по футболу
ФК Химки
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