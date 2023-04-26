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Сегодня, 14:04

Айдамиров, Ротенберг, Медведев и Сайманов являются кандидатами в члены исполкома РФС

Алина Савинова
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На место в исполком РФС от РПЛ будут избираться четыре кандидата, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в число кандидатов входят вице-президент, гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров, гендиректор «Зенита» Александр Медведев, руководитель «Сочи» Борис Ротенберг и вице-президент «Ростова» Рустем Сайманов.

Согласно сайту РФС, Сайманов является действующим членом исполкома. Отмечается, что если его полномочия будут подтверждены, у РПЛ останется одно свободное место в исполкоме — после самоотвода Сергея Галицкого осенью 2022 года. В случае если полномочия не будут подтверждены, за два места (одно место от РПЛ по-прежнему занимает динамовец Юрий Соловьев) пройдут выборы.

Также есть вероятность, что выборы в исполком РФС из-за возникшей юридической коллизии могут и не состояться.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/na-vy-bory-v-chleny-ispolkoma-idut-chety-re-kandidata-ajdamirov-rotenberg-medvedev-i-sajmanov/
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