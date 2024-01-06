Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:15

Балахнин считает, что большинство российских игроков встретило Новый год за границей

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин не видит ничего плохого, что российские футболисты отмечают Новый год за границей.

«Это ведь очень сложно, когда ты играешь целый год и весь погружен в футбол, тогда нужен отдых и, может быть, уехать и переключиться. Я не исключаю, что наши игроки в большинстве предпочитают отдых за границей, не вижу в этом ничего плохого. Каждый вправе выбирать, где ему лучше будет отдыхать», — цитирует Балахнина «Евро футбол».

Чемпионат России сезона-2023/24 возобновится после зимней паузы в период с 1 по 3 марта 2024 года. Актуальная версия календаря доступна в разделе РПЛ на сайте «СЭ».

Источник: Евро Футбол
РПЛ
Сергей Балахнин
Обсудить
Читайте также
Бегун-ампутант Писториус вышел на свободу по УДО через 10 лет после убийства девушки
Комментатор Рабаданов рассказал про уши Собчак, Хабиба и проблемы Дагестана
Британский эксперт заявил о панике в ЕС после удара РФ по объектам ВПК в Киеве
Знакомые семьи внука Хрущева рассказали о его болезни
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Военные ВС РФ ударили по месту разработки новейших ракет для ВСУ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Защитник «Динамо» Даса полностью восстановился после повреждения
Экс-игрок «Спартака» Деменко считает, что пока рано говорить о тренерской карьере Ещенко
Малафеев: «Не могу точно сказать, насколько Ахметов будет полезен для «Зенита» в текущей ситуации»
Спортдиректор «Оренбурга» Андреев заявил, что в клубе ждут официального предложения по Вере
Балахнин предположил, почему «Зенит» отдал Ренана в аренду
Квинси Промеса могут экстрадировать в Нидерланды? Все из-за одного видео
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Экс-игрок «Спартака» Деменко считает, что пока рано говорить о тренерской карьере Ещенко

Нигматуллин: «Счастлив, что сумел поиграть под руководством Романцева»