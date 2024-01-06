Балахнин считает, что большинство российских игроков встретило Новый год за границей

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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин не видит ничего плохого, что российские футболисты отмечают Новый год за границей.
«Это ведь очень сложно, когда ты играешь целый год и весь погружен в футбол, тогда нужен отдых и, может быть, уехать и переключиться. Я не исключаю, что наши игроки в большинстве предпочитают отдых за границей, не вижу в этом ничего плохого. Каждый вправе выбирать, где ему лучше будет отдыхать», — цитирует Балахнина «Евро футбол».
Чемпионат России сезона-2023/24 возобновится после зимней паузы в период с 1 по 3 марта 2024 года. Актуальная версия календаря доступна в разделе РПЛ на сайте «СЭ».