Баранник: «Если расставаться с Бариновым, то совсем за другую сумму»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник поделился мнением о сорванном переходе полузащитника Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

«Все имеют свою цену. И прайс Баринова, наверное, выше, чем давал «Бешикташ». В то же время думаю, что Баринов — очень важный игрок для «Локомотива». Здесь, наверное, важны не деньги, а исправление ситуации, в которую они попали. Тем более что пришел новый молодой тренер. И ослаблять команду в данной ситуации — это неправильно. Баринов — не только ведущий, но и образующий игрок, один из лидеров «Локомотива». Если расставаться с ним, то совсем за другую сумму. Мне кажется, что это логичное решение», — приводит слова Баринова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что турецкий клуб был готов заплатить «Локомотиву» за Баринова не больше четырех миллионов евро, однако московский клуб запросил у «Бешикташа» 5 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Баринов забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за «Локомотив».