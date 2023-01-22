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22 января, 23:11

Баранник: «Если расставаться с Бариновым, то совсем за другую сумму»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник поделился мнением о сорванном переходе полузащитника Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

«Все имеют свою цену. И прайс Баринова, наверное, выше, чем давал «Бешикташ». В то же время думаю, что Баринов — очень важный игрок для «Локомотива». Здесь, наверное, важны не деньги, а исправление ситуации, в которую они попали. Тем более что пришел новый молодой тренер. И ослаблять команду в данной ситуации — это неправильно. Баринов — не только ведущий, но и образующий игрок, один из лидеров «Локомотива». Если расставаться с ним, то совсем за другую сумму. Мне кажется, что это логичное решение», — приводит слова Баринова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что турецкий клуб был готов заплатить «Локомотиву» за Баринова не больше четырех миллионов евро, однако московский клуб запросил у «Бешикташа» 5 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Баринов забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за «Локомотив».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-barannik-esli-lokomotivu-i-rasstavat-sya-s-barinovy-m-to-sovsem-za-druguyu-summu/

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Ливерпуль 0
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ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал 3
Манчестер Юнайтед 2
Матч завершен

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
Дмитрий Баринов
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Баранник
3
0
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