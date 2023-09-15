Барбоза заявил, что зимний трансфер Нереса в «Зенит» нереален

Португальский агент Паулу Барбоза рассказал о возможном переходе бразильского вингера «Бенфики» Давида Нереса в «Зенит» следующим летом.

«Интерес к Нересу со стороны «Зенита» точно был. Но не больше, чем интерес. У «Зенита» была одна попытка его подписать, но после этого все закончилось. Он очень дорого стоит. Но «Бенфика» тоже заинтересована в его продаже. Они хотят его продать после участия в Лиге чемпионов. Возможен ли этот трансфер зимой? Нет, это нереально. Только если следующим летом. Все зависит от того, как «Бенфика» выступит в Лиге чемпионов. Они хотят показать игрока Европе и выручить за него очень солидную сумму. И если он выступит удачно на международной арене, то они смогут увеличить его стоимость и продать. А пока что он не очень известен и они не могут рассчитывать на большие деньги за него», — приводит слова Барбозы «Спорт День за Днем».

Нерес выступает за «Бенфику» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 26-летний бразилец сделал 2 результативные передачи в 4 матчах за португальскую команду.

Ранее сообщалось, что в «Бенфике» просили за футболиста 100 миллионов евро.

Портал Transfermarkt.com оценивает вингера в 25 миллионов евро.