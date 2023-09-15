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Сегодня, 18:00

«Динамо» — «Пари Нижний Новгород»: прямая трансляция матча РПЛ

«Динамо» примет «Пари Нижний Новгород» в рамках 8-го тура РПЛ
Глеб Лисовский
редактор интернет отдела
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«Динамо» и «Пари Нижний Новгород» сыграют в матче 8-го тура РПЛ. Игра пройдет в Москве на «ВТБ-Арене», в пятницу, 15 сентября. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Смотреть игру чемпионата России «Динамо» — «Пари Нижний Новгород» можно на телеканале «Матч Премьер» (по подписке, на платной основе). Начало прямого эфира — в 18:55.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Пари НН». Ключевые событие игры доступны в матч-центре нашего сайта.

«Динамо» делит второе месте в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые после 7 туров имеют в своем активе 14 очков, столько же у «Зенита» и «Крыльев Советов».

«Пари НН» перед 8-м туром чемпионата занимает восьмое место. Нижегородцы набрали 10 очков.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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