Барриос — о потенциальном легионерском рекорде: «Не знал о нем. Это мотивирует меня сильнее»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в интервью «СЭ» поделился мнением о мотивации выступать в России.

— Ты уже пятикратный чемпион России. Очередное чемпионство все еще мотивация для тебя?

— Разумеется, потому что я всегда хочу больше. Да и не только я. Из сезона в сезон клуб приглашает футболистов, которые так же голодны до побед и титулов. Для всех нас чемпионство — это серьезная мотивация.

— Если ты выиграешь в РПЛ в этом сезоне, то станешь рекордсменом среди легионеров — ни у кого из иностранцев нет шести золотых медалей чемпионата России. Знал ли ты об этом? Тебе придает мотивацию то, что ты можешь стать рекордсменом?

— Нет, я не знал об этом. Спасибо, что сообщили. Конечно же, это еще сильнее мотивирует меня добраться до финиша первым. Хотя признаюсь, что индивидуальные награды и личные рекорды всегда имели и будут иметь для меня второстепенное значение. Футбол — это командный вид спорта, поэтому для меня важнее всего, чтобы клуб добрался до чемпионства.