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Сегодня, 15:00

Барриос: «В Лиге чемпионов можно попасть в такую группу, что мечтать о четвертьфинале будет очень трудно»

Гоша Чернов
Корреспондент
Вильмар Барриос.
Фото ФК «Зенит»
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в интервью «СЭ» поделился мнением о том, как бы команда выступила в Лиге чемпионов.

— Родригао на днях сказал: «Если бы «Зенит» играл в Лиге чемпионов, то дошел бы до четвертьфинала». Ты согласен с ним?

— Мне сложно утверждать это однозначно. Все прекрасно знают, что Лига чемпионов — очень сложный турнир. Там совершенно другие скорости, конкуренция, интенсивность. Борьба в еврокубках разительно отличается от борьбы в РПЛ. В Лиге чемпионов можно попасть в такую группу, что мечтать о четвертьфинале будет очень трудно. Поэтому я бы не делал таких заявлений. Могу точно сказать, что в каждом отдельном матче мы бы настраивались на победу, но в футболе может произойти что угодно. К сожалению, мы сейчас лишены возможности участвовать в еврокубках, и для начала надо верить и надеяться, что скоро мы туда вернемся. У «Зенита» есть реалистичная цель — победа в чемпионате и Кубке России. А о Лиге чемпионов я пока не думаю.

Вильмар Барриос. «Предложение от «Ноттингема» правда было, но это в прошлом». Интервью Барриоса

Вильмар Барриос
ФК Зенит
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